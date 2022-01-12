COVID-19 в Грузии: статистика 12 января

В Грузии за сутки выявлено 5 596 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 973 979-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 3 180;
- Имерети – 563;
- Аджария – 638;
- Самегрело – Земо Сванети – 219;
- Гурия – 135;
- Шида Картли – 270;
- Кахети – 184;
- Квемо Картли – 173;
- Мцхета-Мтианети – 102;
- Самцхе-Джавахети – 99;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 946 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 919 367 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 311 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 40 205 (+2 603). В тяжелом состоянии находятся 1 045 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 293 лица.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 418 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 958 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 83 человека;
- Проходят лечение на дому – 33 829 человек;
- На самоизоляции находятся – 33 234 человека.
За последние 24 часа было проведено 58 109 тестов. В том числе 34 115 исследований на антиген и 23 994 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,63%. Показатель за последние 14 дней – 8,51%.