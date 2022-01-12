COVID-19 в Грузии: статистика 12 января

В Грузии за сутки выявлено 5 596 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 973 979-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 3 180;

Имерети – 563;

Аджария – 638;

Самегрело – Земо Сванети – 219;

Гурия – 135;

Шида Картли – 270;

Кахети – 184;

Квемо Картли – 173;

Мцхета-Мтианети – 102;

Самцхе-Джавахети – 99;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 946 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 919 367 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 311 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 205 (+2 603). В тяжелом состоянии находятся 1 045 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 293 лица.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 418 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 958 человек;

В карантинных пространствах находятся – 83 человека;

Проходят лечение на дому – 33 829 человек;

На самоизоляции находятся – 33 234 человека.

За последние 24 часа было проведено 58 109 тестов. В том числе 34 115 исследований на антиген и 23 994 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,63%. Показатель за последние 14 дней – 8,51%.