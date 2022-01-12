testing for coronavirus covid 19 in a lab covid m 2021 08 28 20 03 53 utc #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Testing for coronavirus Covid-19 in a lab. Medical screening and Covid tests production.

COVID-19 в Грузии: статистика 12 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 5 596 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 973 979-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 3 180;
  • Имерети – 563;
  • Аджария – 638;
  • Самегрело – Земо Сванети – 219;
  • Гурия – 135;
  • Шида Картли – 270;
  • Кахети – 184;
  • Квемо Картли – 173;
  • Мцхета-Мтианети – 102;
  • Самцхе-Джавахети – 99;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 946 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 919 367 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 47 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 311 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 40 205 (+2 603). В тяжелом состоянии находятся 1 045 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 293 лица.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 418 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 958 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 83 человека;
  • Проходят лечение на дому – 33 829 человек;
  • На самоизоляции находятся – 33 234 человека.

За последние 24 часа было проведено 58 109 тестов. В том числе 34 115 исследований на антиген и 23 994 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,63%. Показатель за последние 14 дней – 8,51%.

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