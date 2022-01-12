Постпред США в НАТО: «Если Россия продолжит конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия»

Постпред США в НАТО отвергла предложение замглавы МИД РФ Сергея Рябкова «собирать манатки» в сторону рубежей 1997 года. В интервью с корреспондентом Русской службы Voice of America Джулиана Смит озвучила позицию Вашингтона касательно предложений России о непринятии в альянс Украины и прокомментировала предложение Рябкова.

«Альянс не собирается отматывать время назад и возвращаться в совершенно другую эпоху, когда альянс был меньше и обладал иным влиянием, — заявила постпред НАТО. — Мы работаем в современном мире с НАТО, находящимся нынешнем виде. И я не думаю, что кто-либо в НАТО заинтересован в том, чтобы вернуться в прошлое».

Утром 11 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, рассказала Смит.

«На этой встрече они обсуждали [предстоящий] совет Россия-НАТО, и подтвердили приверженность [США и НАТО] диалогу и дипломатии [с Россией]. Для того, чтобы дипломатия увенчалась успехом, необходимо, чтобы Россия предприняла конкретные действия по деэскалации напряженности».

Комментируя вопрос о том, будут ли члены НАТО в среду обсуждать пакет предложений России о гарантиях нерасширения альянса (частью которого является отказ от приема в НАТО Грузии и Украины – прим. автора), Смит заявила, что «политика открытых дверей НАТО пересматриваться не будет».

По её словам, в качестве ответа на военный кризис, ответственность за которой она возложила на Россию, Альянс готовится усилить оборону на восточном фланге, а также готов к значительным новым расходам в случае дальнейшей российской агрессии в Украине.

Джулиана Смит подчеркнула, что достижение дипломатического успеха в переговорах возможно в случае выполнения Минских соглашений, и отвода Россией ее Вооруженных сил: «Если Россия продолжит конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия».