Заместитель Госсекретаря США: «Открытые двери — основной принцип НАТО»

В преддверии начала переговоров НАТО-Россия в Брюсселе заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд напомнила, что двери Североатлантического альянса открыты для любой европейской страны, которая соответствует высоким стандартам Альянса.

Как отметила Нуланд, основным принципом НАТО является политика открытых дверей, есть страны, которые усердно работают над вступлением в Альянс, например, Грузия и Украина.

«Открытые двери — основной принцип НАТО, согласно Уставу Организации Североатлантического договора 1949 года, двери альянса открыты для любой европейской страны, которая способна соответствовать высоким стандартам НАТО. Есть ряд стран, которые уже вступили в Альянс, также несколько стран, которые хотят стать членом и много работают с НАТО, чтобы соответствовать этим стандартам, среди них Грузия и Украина», — сказала заместитель Госсекретаря.

Напомним, сегодня, 12 января, в Брюсселе состоится встреча НАТО- Россия, на которой будет обсуждаться политика открытых дверей Альянса.

Встречи между США и Россией начались в Женеве 10 января. Предметом переговоров являются российские войска, дислоцированные на границе с Украиной – Россия угрожает вторжением в соседнюю страну и призывает страны-члены НАТО отменить решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, согласно которому Украина и Грузия обязательно станут членами Альянса.

Напомним также, 10 декабря Москва потребовала официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что двери альянса открыты для Тбилиси и Киева.

Соединенные Штаты заявили, что не позволят России диктовать свои правила, а НАТО не намерено отказываться от политики открытых дверей.