Ян Келли: Грузия может оказать Украине гораздо большую поддержку

Бывший посол США в Тбилиси Ян Келли раскритиковал правительство «Грузинской мечты» за недостаточную поддержку Украины в сложившейся ситуации, когда у границ страны мобилизованы российские войска.

В интервью Voice of America дипломат подчеркнул: мир недостаточно слышал голос Грузии.

«Думаю, украинцы могут извлечь уроки из опыта грузин в 2008 году. Важно не реагировать на провокации. Защищайте свои войска на востоке Украины, но не начинайте атаку.

Я очень разочарован нынешним правительством Грузии. Не только из-за предпринятых ими шагов по маргинализации и даже упразднению уравновешивающих структур власти, таких как Служба госинспектора, но и потому, что мы недостаточно слышали голос Грузии. Может быть, я что-то пропустил, но я думаю, что многогранной, активной риторики, поддержки Украины не было. Предложения любой конкретной помощи, звонков а уровне премьер-министров и слов, что «мы прошли через то же самое в 2008 году, чем мы можем вам помочь, как мы можем поделиться своим опытом».

Выглядит так, будто правительству проще склонить голову, чем встать рядом со страной-партнером, которая сейчас проходит через то же самое, через что прошла Грузия. Они хранят молчание и не делают заявлений, которых можно было бы ожидать от МИД. Я думаю, что Грузия может проявить гораздо большую поддержку и солидарность с Украиной», заявил Келли.