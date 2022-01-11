Зеленский: пришло время договариваться о прекращении конфликта

Владимир Зеленский принял советников лидеров Франции и Германии, которые прибыли в Киев для переговоров с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, сообщается на сайте администрации украинского президента.

Советник канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенс Плетнер и дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн посетили Киев в соответствии с предварительными договоренностями, достигнутыми в ходе видеоконференции 4 января 2022-го, в рамках продолжения диалога в Нормандском формате.

Согласно сообщению, состоялся широкий обмен мнениями в отношении путей активизации совместной работы в рамках Нормандского формата.

Владимир Зеленский поприветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

«Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров четырех стран», – подчеркнул украинский президент.

Собеседники обменялись мнениями относительно текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников.