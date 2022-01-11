Во вторник 11 января в городе Авиано скончался председатель Европарламента Давид Сассоли. Причиной смерти стали осложнения, возникшие на фоне нарушения работы иммунной системы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо.

26 декабря Сассоли был госпитализирован. Тогда же он объявил, что не будет выдвигаться на новый срок.

Итальянский журналист и телеведущий, член Демократической партии Давид Сассоли был избран в Европарламент в 2009 году. Его нынешний срок был третьим по счету. В 2019-м он был избран спикером Европарламента.

Давид Сассоли родился 30 мая 1956 года во Флоренции. До прихода в Европарламент он получил политологическое образование и работал журналистом.