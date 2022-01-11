Посол США в Тбилиси: «Переговоры по Грузии без Грузии не состоятся»

Посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дэгнан в контексте последних встреч на высоком уровне распространила заявление. Дипломат подчеркнула: переговоры по Грузии без Грузии не состоятся. Вместе с тем, по словам Дэгнан, Вашингтон по-прежнему привержен решению, принятому на саммите в Бухаресте, о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО.

Предлагаем заявление полностью:

«На этой неделе мир наблюдает за серией дипломатических встреч на высоком уровне, направленных на то, чтобы отреагировать на недавние дестабилизирующие действия России и угрозы европейской безопасности.

Мы уже видели много российской дезинформации, и я хочу выразить четкое мнение по нескольким ключевым вопросам:

Соединенные Штаты уважают суверенитет каждой страны, в том числе суверенитет Грузии и Украины. У России не может быть права вето на ваши суверенные решения.

Мы не намерены вести переговоры о Грузии без Грузии. Государственный секретарь Блинкен заявил: «США не будут рассматривать вопросы безопасности Европы без наших европейских союзников и партнеров».

Наша поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии непоколебима.

Совестно с большей частью международного сообщества мы продолжим и впредь призывать Россию прекратить оккупацию Грузии.

Мы также твердо привержены Бухарестской декларации: Грузия и другие партнеры станут членами НАТО, когда будут выполнены условия членства.

Зачем нужна дипломатия высокого уровня? Потому что Кремль настаивает на том, чтобы России было предоставлено право установить эксклюивную сферу влияния на всей территории Восточной Европы и Кавказа. Цель президента Путина состоит в том, чтобы не допустить, чтобы эти страны, включая Грузию, действовали как полностью суверенные и независимые государства с правом выбирать себе партнеров в сфере безопасности.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман открыла дипломатические переговоры на высоком уровне на этой неделе с российским коллегой в Женеве. Затем последуют встречи в НАТО, Брюсселе и ОБСЕ, Вена. Эти встречи чрезвычайно важны для Грузии, и мы находимся в тесной координации с правительством Грузии, а также с другими партнерами и союзниками. Как заявила заместитель госсекретаря в разговоре с министром иностранных дел Грузии на прошлой неделе, требования России неприемлемы. Это попытка отступить от 30-летнего мира, стабильности и прогресса после холодной войны. Попытка восстановить советское господство и контроль над своими соседями.

Грузины очень хорошо знают Россию. Вы знаете, как Кремль искажает правду и искажает историю, пытаясь запутать и разделить людей.

Россия – это страна, которая в 1921 году разрушила Грузинскую Республику, оскорбила Грузинские Православные Церкви и попыталась подавить грузинский язык. Грузины воевали против России за свою страну и свободу, чтобы вы, как сильная демократия, могли выбирать свое будущее. Соединенные Штаты очень гордятся тем, что поддерживают этот выбор.

Вы ежедневно сталкиваетесь с российской агрессией в виде постоянной российской оккупации и дезинформационных атак в Абхазии и Южной Осетии. Россия годами пытается разделить США и наших европейских союзников и партнеров, в том числе Грузию. Это просто самая свежая попытка. Мы этого не допустим.

Соединенные Штаты и Европа очень усердно работали и принесли большие жертвы ради этого 80-летнего мира и процветания, которыми мы наслаждаемся благодаря НАТО и трансатлантическому сотрудничеству. Грузия была и остается сильным партнером в этих усилиях, и мы продолжим консультироваться с Грузией на каждом этапе этого пути.

Давайте проясним: Кремль не может предложить ничего, кроме страха, угнетения и дезинформации. Это не те ценности, за которые выступают Грузия и США.

Соединенные Штаты продолжают верить в единую, свободную и мирную Европу. Мы будем продолжать работать с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы сделать это реальностью. Мы готовы встретиться с Россией, чтобы избежать и деэскалировать конфликт. Но мы не можем и не откажемся от европейской безопасности, суверенитета или свободы. Девиз Грузии — наш девиз: «Сила в единстве!», — сказано в зявлении посла Дэгнан.