Токаев утвердил новое правительство Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новое правительство. Соответствующий указ уже опубликован на сайте администрации президента и вступил в силу.

Алихан Смаилов, первый заместитель премьер-министра в предыдущем правительстве, возглавил правительство. Должности сохранили министры иностранных дел, внутренних дел и обороны.

Ситуация в Казахстане уже несколько дней остается крайне напряженной.

Протесты против повышения цен на топливо 2 января переросли в массовые беспорядки, приведшие к отставке правительства. Акции стартовали 2 января в Мангистауской области и к 4 января охватили практически все крупные города страны.

Токаев объявил чрезвычайное положение сначала в отдельных районах и городах, а затем и по всей стране. Президент обвинил правительство в «допущении протестной ситуации» и отправил его в отставку.

5 января в Алматы и некоторых других городах Казахстана произошли столкновения. Протестующие совершили налет и сожгли несколько административных зданий. Тогда Токаев выдал разрешение стрелять без предупреждения по демонстрантам.

Токаев также обратился в ОДКБ с просьбой направить войска с целью урегулирования ситуации. 7 января было объявлено об установлении порядка в Казахстане.