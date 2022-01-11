83e3d8a5d17c0e5fbe351aef201b9015 #новости Covid-19, Pfizer, омикрон
Vials during the production of the Sputnik V (Gam-Kovid-Vak) vaccine production line operated by a contractor, the pharmaceutical company Biocad, in Saint Petersburg, Russia. IMF Photo/Sergey Ponomarev 12 March 2021 Saint Petersburg, Russia Photo ref: SP2103012010.jpg

Грузия сделала запрос на вакцину Pfizer от омикрон-штамма

SOVAОт

Грузия сделала запрос на вакцину от омикрон-штамма, выпуск которой анонсирован Pfizer на конец марта. Об этом 11 января заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

После заседания Межведомственного координационного совета главный эпидемиолог страны также отметил, что на сегодняшний день Грузия располагает 550 тысячами доз препарата Pfizer, срок годности которых истекает 31 марта 2022 года и около 1,5 млн доз вакцин Sinopharm и Sinovac, годных до середины 2023 года.

По словам Амирана Гамкрелидзе, в этом году ведутся переговоры с Pfizer о закупке 2 млн доз препарата, в том числе предназначенных для детей от 5 до 11 лет.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 11 января в Грузии было сделано 2 565 599 прививок.

SOVA

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