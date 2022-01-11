Грузия сделала запрос на вакцину Pfizer от омикрон-штамма

Грузия сделала запрос на вакцину от омикрон-штамма, выпуск которой анонсирован Pfizer на конец марта. Об этом 11 января заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

После заседания Межведомственного координационного совета главный эпидемиолог страны также отметил, что на сегодняшний день Грузия располагает 550 тысячами доз препарата Pfizer, срок годности которых истекает 31 марта 2022 года и около 1,5 млн доз вакцин Sinopharm и Sinovac, годных до середины 2023 года.

По словам Амирана Гамкрелидзе, в этом году ведутся переговоры с Pfizer о закупке 2 млн доз препарата, в том числе предназначенных для детей от 5 до 11 лет.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 11 января в Грузии было сделано 2 565 599 прививок.