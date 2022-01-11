Убийство Давида Саралидзе: Георгий Менадбе приговорен к 10,5 годам тюрьмы

Суд вынес обвинительный приговор в отношении Георгия Менабде, обвиняемого в громком убийстве несовершеннолетнего пятилетней давности. Молодой человек приговорен приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

По словам адвоката, решение суда обязательно будет обжаловано.

МВД Грузии задержало Менабде 15 апреля. По данным ведомства, в рамках проводимого расследования было установлено, что задержанный вместе с Гиоргием Джанашия и Михаилом Каландия нанес ранения острым предметом несовершеннолетнему Давиду Саралидзе с намерением убить его.

Каландия был приговорен судом во всех трех инстанциях к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Убийство на улице Хорава было совершено 1 декабря 2017 года. Тогда между несколькими школьниками произошел конфликт, переросший в поножовщину. В результате двое из них – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили – скончались. В мае 2018 года суд приговорил двух несовершеннолетних участников драки к тюремным срокам, но установить личность убийцы одного из ребят так и не удалось.