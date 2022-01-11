Эпидемиолог: в начале февраля в Грузии может быть до 60 000 инфицированных ежедневно

По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в первых числах февраля эпидемиологическая ситуация в стране может обостриться. Как отметил Гамкрелидзе, ежедневно может быть до 60 тысяч COVID-инфицированных.

При этом, всего 20-30% из них будут выявлены, т.е. от 10 000 до 15 000 заболевших в сутки.

«Мы можем достичь пика в первой декаде февраля, и может быть до 60 000 случаев в сутки, из которых будет выявлено порядка 20-30%. Может быть ежедневно 10 000, 12 000, 15 000 случаев, основная нагрузка придется на амбулаторный сектор, но клиники также очень важны. До сих пор у нас был максимум в 6 500-7000 случаев одновременно», — сказал Гамкрелидзе.

По состоянию на 11 января в Грузии подтверждено 5 486 случаев заболевания коронавирусом, еще 46 человек скончались. За последние 24 часа была сделана 10 881 прививка.