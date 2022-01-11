Токаев: вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через 2 дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через 2 дня.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — сказал Токаев во время сегодняшнего выступления в Мажилисе.

Президент подчеркнул, что попытки государственного переворота в Казахстане провалились.

«Попытки государственного переворота, покушения на целостность страны провалились. Вместе как единая нация мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены», — завил он.

На заседании Токаев также предложил Алихана Смаилова на пост премьер-министра. Кандидатуру подержали все законодатели.