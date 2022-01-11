Коронавирус в Грузии: статистика 11 января

В Грузии за сутки выявлено 5 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 968 313-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 2 985;
- Имерети – 563;
- Аджария – 569;
- Самегрело – Земо Сванети – 290;
- Гурия – 145;
- Шида Картли – 282;
- Кахети – 63;
- Квемо Картли – 205;
- Мцхета-Мтианети – 131;
- Самцхе-Джавахети – 84;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 40.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 893 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 916 421 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 264 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 37 602 (+2 239). В тяжелом состоянии находятся 1 083 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключено 281 лицо.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 431 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 801 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 69 человек;
- Проходят лечение на дому – 31 370 человек;
- На самоизоляции находятся – 30 835 человек.
За последние 24 часа было проведено 57 546 тестов. В том числе 39 284 исследования на антиген и 18 262 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,53%. Показатель за последние 14 дней – 8,1%.