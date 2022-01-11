Коронавирус в Грузии: статистика 11 января

В Грузии за сутки выявлено 5 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 968 313-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 2 985;

Имерети – 563;

Аджария – 569;

Самегрело – Земо Сванети – 290;

Гурия – 145;

Шида Картли – 282;

Кахети – 63;

Квемо Картли – 205;

Мцхета-Мтианети – 131;

Самцхе-Джавахети – 84;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 40.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 893 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 916 421 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 264 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 37 602 (+2 239). В тяжелом состоянии находятся 1 083 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключено 281 лицо.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 431 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 801 человек;

В карантинных пространствах находятся – 69 человек;

Проходят лечение на дому – 31 370 человек;

На самоизоляции находятся – 30 835 человек.

За последние 24 часа было проведено 57 546 тестов. В том числе 39 284 исследования на антиген и 18 262 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,53%. Показатель за последние 14 дней – 8,1%.