prevention covid 2019 pandemic robot doctor with s V4MCZDM #новости Covid-19, коронавирус в Грузии
Prevention COVID 2019 pandemic. Robot doctor with surgical mask, stethoscope, syringe and pills stands next to a black chalkboard and handwritten message Attention Coronavirus. Green background.

Коронавирус в Грузии: статистика 11 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 5 486 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 968 313-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 2 985;
  • Имерети – 563;
  • Аджария – 569;
  • Самегрело – Земо Сванети – 290;
  • Гурия – 145;
  • Шида Картли – 282;
  • Кахети – 63;
  • Квемо Картли – 205;
  • Мцхета-Мтианети – 131;
  • Самцхе-Джавахети – 84;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 40.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 893 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 916 421 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 264 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 37 602 (+2 239). В тяжелом состоянии находятся 1 083 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключено 281 лицо.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 431 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 801 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 69 человек;
  • Проходят лечение на дому – 31 370 человек;
  • На самоизоляции находятся – 30 835 человек.

За последние 24 часа было проведено 57 546 тестов. В том числе 39 284 исследования на антиген и 18 262 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,53%. Показатель за последние 14 дней – 8,1%.

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