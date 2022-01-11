Переговоры США-Россия в Женеве [КОММЕНТАРИИ]

В Женеве прошли первые переговоры США и России о гарантиях безопасности, которых требует Москва. Восьмичасовые консультации велись за закрытыми дверями. Как и ожидалось, к общему знаменателю сторонам прийти не удалось. Впрочем, по словам экспертов, положительным является уже то, что обострения отношений не случилось. SOVA собрала несколько комментариев, прозвучавших после первого раунда переговоров.

«Мы по-прежнему привержены принципу — ничего для Украины без Украины. Мы также полностью привержены принципу ничего для Европы без Европы».

Энтони Блинкен, государственный секретарь США.

«Россия на протяжении и многих лет вторгается, оккупирует, разжигает конфликты против своих соседей и других, список длинный — Украина, Грузия, Молдова, это лишь некоторые из них < > Россия сосредоточила тысячи, почти сотни тысяч военнослужащих на границе с Украиной, и сделала это в сравнительно короткие сроки. Конечно, именно Россия аннексировала Крым в 2014 году, развязала войну на востоке Украины и продолжает разжигать там конфликт. Это Россия годами осуществляла интервенцию, оккупацию, эскалацию конфликтов против соседей и других. Список длинный, наверное, я не успею перечислить их всех, но Украина, Грузия, Молдова, это лишь некоторые из них. Это Россия годами вмешивалась в демократические выборы, в том числе в свои собственные. Они применяли химическое оружие за пределами своих границ, вели кибератаки, использовали энергоресурсы в качестве оружия. Поэтому простите нас и поймите наш скептицизм, когда мы слышим от России, что это всего лишь учения».

Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США

«Мы готовимся к возможности и вероятности, никто не должен удивиться, если Россия распространит дезинформацию о договоренностях, которых не было».

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

«Свободный мир должен выдвигать требования террористу Путину, захватчику Путину».

Гарри Каспаров

«Великобритания и наши союзники неизменно поддерживают Украину. Сегодняшние переговоры между США и Россией являются первыми из нескольких встреч с Россией. Единственный путь вперед — это деэскалация и дипломатический путь России».

Элизабет Трасс, британский политик

«Мы действительно находимся на пороге войны. Если Путин захочет войны, он может ее устроить».

Фредерик Кемп, глава Атлантического совета