В Тбилиси возобновлена продажа новых проездных для общественного транспорта. Согласно информации, они уже доступны на станциях метро, а во второй половине дня их можно будет купить и в отделениях Bank of Georgia.

Напомним, из-за ошибки, допущенной в слове на отпечатанных картах, продажа была приостановлена на сутки. На проездном было неправильно написано грузинское слово, обозначающее канатную дорогу – «сабагаро» вместо «сабагиро».

Напомним также, стоимость безлимитной 90-минутной карты на любой вид муниципального транспорта составит 1 лари (около 32 центов). Однодневный абонемент будет стоить 3 лари (около 1 доллара). Кроме того, будут доступны безлимитные карты: