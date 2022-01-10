Путин: в Казахстане использовались майданные технологии

По словам президента России Владимира Путина, в Казахстане использовались майданные технологии, в том числе технологии силовой информационной поддержки беспорядков.

«Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — заявил Путин на внеочередном заседании ОДКБ.

По его словам, страна столкнулась с прямой угрозой государственности и был необходим незамедлительный ответ на агрессию. Как сказал Путин, организации удалось максимально быстро принять все необходимые меры.

Напомним, что 10 января объявлен в Казахстане днем траура. Точное число погибших в ходе беспорядков неизвестно. По официальным данным, за прошлую неделю погибли 164 человека, правда позже эту информацию назвали технической ошибкой. На сегодняшний день МВД Казахстана официально подтвердило гибель 18 сотрудников правоохранительных органов и 26 гражданских лиц. Задержано до 8000 человек.

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны и затем перекинулись на другие регионы. Причиной протеста стало удвоение цены на сжиженный природный газ.

Протестующим удалось добиться отставки правительства, но акции продолжились, эпицентром массовых беспорядков стал город Алматы, где вооруженные противники власти заняли здания мэрии, бывшей резиденции президента и городского аэропорта.

7 января президент Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка.