Коронавирус в Грузии: статистика 11 января

В Грузии за сутки выявлено 2 953 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 962 827-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 925;
- Имерети – 218;
- Аджария – 336;
- Самегрело – Земо Сванети – 126;
- Гурия – 77;
- Шида Картли – 65;
- Кахети – 63;
- Квемо Картли – 80;
- Мцхета-Мтианети – 26;
- Самцхе-Джавахети – 34;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 085 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 913 528 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 31 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 218 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 35 363 (+2 145). В тяжелом состоянии находятся 1 094 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 280 лиц.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 409 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 694 человека;
- В карантинных пространствах находятся –69 человек;
- Проходят лечение на дому – 29 260 человек;
- На самоизоляции находятся – 29 134 человека.
За последние 24 часа было проведено 25 745 тестов. В том числе 15 240 исследований на антиген и 10 505 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,47%. Показатель за последние 14 дней – 7,76%.