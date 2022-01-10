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Test tube with blood sample for COVID-19 test. Positive test.

Коронавирус в Грузии: статистика 11 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 953 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 962 827-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 925;
  • Имерети – 218;
  • Аджария – 336;
  • Самегрело – Земо Сванети – 126;
  • Гурия – 77;
  • Шида Картли – 65;
  • Кахети – 63;
  • Квемо Картли – 80;
  • Мцхета-Мтианети – 26;
  • Самцхе-Джавахети – 34;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 085 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 913 528 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 31 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 218 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 35 363 (+2 145). В тяжелом состоянии находятся 1 094 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 280 лиц.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 409 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 694 человека;
  • В карантинных пространствах находятся –69 человек;
  • Проходят лечение на дому – 29 260 человек;
  • На самоизоляции находятся – 29 134 человека.

За последние 24 часа было проведено 25 745 тестов. В том числе 15 240 исследований на антиген и 10 505 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,47%. Показатель за последние 14 дней – 7,76%.

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