Через несколько недель Грузия получит лекарства от коронавируса производства Pfizer и Merck

Как заявил новоназначенный министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, уже через несколько недель страна получит лекарства от коронавируса производства Pfizer и Merck.

«На месте есть лекарства, которыми мы лечим COVID-инфицированных на различных этапах. Мы заказали и через несколько недель у нас будут лекарства Pfizer и Merck, которые достаточно эффективны», — сказал Зураб Азарашвили.

В начале декабря прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало рекомендацию использовать для лечения COVID-19 «Молнупиравир», препарат разработанный Merck.

В ноябре компания Pfizer зарегистрировала свой препарат «Паксловид».