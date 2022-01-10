Аслан Бжания отправился в Россию за мед. консультацией

Де-факто президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в очередной раз отправился в Россию. В пресс-служба Бжания сообщили, что целью визита является «плановый медицинский осмотр».

В конце декабря 2020 года де-факто лидер заболел коронавирусом, в середине января 2021-го стало известно о том, что он успешно прошел курс лечения.

Как пишет Radio Tvisufleba, в июне 2019-го, когда Бжания был лидером Объединенной оппозиции, его соратники утверждали, что Бжания отравили. Из-за ухудшения состояния здоровья он лечился сначала в России, а затем в Германии, диагноз тогда не оглашался.

До т.н. президентских выборов 2020-го состояние здоровья Бжания снова ухудшилось, вновь пошли разговоры о его отравлении. Аслана Бжания доставили на лечение в Россию, где, по данным местных СМИ, у него диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию.