Саакашвили: оппозиция обязательно победит на досрочных выборах

По словам третьего президента Михаила Саакашвили, оппозиция выиграет досрочные выборы с большим преимуществом в условиях мобилизации населения и его непосредственного участия в избирательной кампании.

На своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал очередной пост, в котором также прокомментировал слова премьер-министра о том, что «в ближайшие 3 года выборов в стране не будет».

«Сегодняшний цинизм премьера Иванишвили говорит только об одном – они полностью потеряли чувство реальности и от них следует ждать только плохого < > На последних трех выборах грузинский народ ответил режиму. И раз выборы, равно как и институты, упразднены, он ответит ему уличными протестами. 14 октября было первой ласточкой <>

В условиях моего участия в предвыборной кампании и мобилизации народа (которую мы планируем) грузинское общество выиграет внеочередные выборы с большим перевесом. С сегодняшнего дня мы должны донести до всей Грузии, что у нас есть конкретный план, и мы обязательно закончим начатое дело», — написал Михаил Саакашвили.