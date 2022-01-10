Столтенберг: Москва заплатит высокую цену в случае вторжения в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз предупредил, что Москве придется заплатить «высокую цену» в случае вторжения в Украину. При этом Столтенберг добавил: переговоры по вопросам безопасности между США и Россией, стартовавшие 10 января, могут помочь предотвратить конфликт.

«Нам необходимо отправить очень четкий сигнал России о том, что мы занимаем единую позицию и что, если она снова применит военную силу против Украины цена будет высокой, как экономической, так и политической», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с вице-премьером Украины.

«Мы поддерживаем Украину, мы помогаем ей в защите своего права на оборону», — добавил он.

По словам Столтенберга, переговоры между Москвой и Западом могут если и не решат всех вопросов, то хотя бы помогут найти способ избежать конфликта.