Скончался грузинский поэт Резо Амашукели

В возрасте 85 лет скончался грузинский поэт и филолог Резо Амашукели. Информацию со ссылкой на родственников распространяет Общественный вещатель.

Резо Амашукели окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета в 1960 году. Его стихи и поэмы публикуются с 1957 года. Издал несколько книг (1964, 1967, 1970, 1974).

Стихотворение «Крик» было удостоено премии Коммунистической партии Грузии в 1968 году.

Был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах был первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместитель председателя Союза граждан (1993). Является почетным гражданином Тбилиси (2003 г.).

Награжден орденом «Чести» (1996). Лауреат премии Галактиона Табидзе (1982) и премии Союза коммунистов Грузии (1968).