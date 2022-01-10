Rights Georgia просит выйти на связь граждан, пострадавших во время августовской войны

Организация Rights Georgia обращается к гражданам Грузии, пострадавшим в результате российской агрессии во время августовской войны 2008 года. Правозащитники представляют интересы потерпевших в ЕСПЧ, однако, с некоторыми связаться не удается.

«Просим пострадавших во время августовской войны 2008 года немедленно связаться с нами. Human Rights Georgia представляет интересы жертв агрессии Российской Федерации в Европейском суде по правам человека с 2008 года.

В конце 2021 года Европейский суд начал коммуникацию этих дел, но, к сожалению, несмотря на многочисленные попытки Rights Georgia, связаться с некоторыми из потерпевших до сих пор не удается», — сказано в опубликованном заявлении.

В частности, обращение относится к населению села Ачабети Горийского района, села Авневи муниципалитета Тигви, сел Белоти, Кемерти, Нули, Курта, Кехви, Хеити, Дзарцеми и Земо Никози.

Связаться с Rights Georgia возможно по телефону:

+995 (32) 299 88 56

+995 (593) 42 44 39

По электронной почте: