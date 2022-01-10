Премьер-министр Грузии прокомментировал беспорядки в Казахстане

Мы очень опечалены трагическими событиями, происходящими в Казахстане, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы внимательно следим за развивающимися в последние дни событиями. Мы глубоко опечалены трагическими событиями, происходящими в Казахстане, в результате которых погибли десятки людей. Мы надеемся, что в кратчайшие сроки будут приняты все меры, необходимые для достижения окончательной деэскалации обстановки, обеспечения безопасности и стабильности», — заявил Гарибашвили на заседании правительства 10 января.

По словам главы правительства, посольство Грузии в Казахстане на постоянной связи с гражданами Грузии, некоторые из них уже вернулись на родину.

Отметим, что 10 января объявлен в Казахстане днем траура. Точное число погибших в ходе беспорядков неизвестно. По официальным данным, за прошлую неделю погибли 164 человека, правда позже эту информацию назвали технической ошибкой. На сегодняшний день МВД Казахстана официально подтвердило гибель 18 сотрудников правоохранительных органов и 26 гражданских лиц. Задержано до 8000 человек.

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны и затем перекинулись на другие регионы. Причиной протеста стало удвоение цены на сжиженный природный газ.

Протестующим удалось добиться отставки правительства, но акции продолжились, эпицентром массовых беспорядков стал город Алматы, где вооруженные противники власти заняли здания мэрии, бывшей резиденции президента и городского аэропорта.

7 января президент Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка.