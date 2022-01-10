Госсекретарь США о переговорах с Москвой: трудно увидеть прогресс, когда Украине целятся в голову

10 января в Швейцарии стартуют переговоры между Вашингтоном и Москвой, которые продлятся несколько дней и будут предполагать встречи на высоком уровне в разных форматах.

В преддверии этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает значительного прогресса от запланированных переговоров с Россией. По его словам, хоть Соединенные Штаты готовы выслушать опасения Москвы, добиться какого-либо прогресса будет сложно, пока Россия не деэскалирует обстановку вдоль украинской границы.

«Очень трудно увидеть реальный прогресс в условиях эскалации, когда в голову Украине целятся из реального оружия. Поэтому, если мы действительно хотим продвинуться вперед, мы должны увидеть деэскалацию и отступление России < >.

Почему мы здесь? Потому что более десяти лет Россия вела себя агрессивно по отношению к соседям — Грузии, Молдове, Украине, а теперь возобновила угрозы в адрес Украины.

Во-вторых: существуют принципы, относящиеся к фундаменту международного мира и безопасности. Мы не примем и не потерпим российскую агрессию.

Переговоры также не предполагают компромиссов. Это необходимо для того, чтобы в контексте диалога и дипломатии увидеть, могут ли обе стороны что-то сделать для снижения напряженности», — сказал Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, Вашингтон готов обсудить с Россией некоторые моменты, такие как контроль над вооружениями и масштабы военных учений, но подчеркнул, что такие вещи должны быть двусторонними.

По словам американского госсекретаря, о выводе войск из Восточной Европы и отказе от расширения НАТО не может быть и речи.

«Я думаю, что это очень справедливая перспектива, что НАТО укрепит свои позиции на восточном фланге».

Блинкен также обозначил, что США оказывают существенную оборонную помощь Украине.