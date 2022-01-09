Президент Грузии прокомментировала события в Казахстане

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала события в Казахстане.

«Я глубоко обеспокоена ситуацией в Казахстане. Я осуждаю насилие, которое мы видели, и надеюсь на быструю деэскалацию. Права и безопасность граждан должны быть защищены. Нам всем нужна глобальная стабильность и укрепление мира и безопасности», — написала Зурабишвили в Twitter.

Протесты, начавшиеся 2 января в Казахстане, переросли в масштабные беспорядки. Президент обратился за помощью к ОДКБ, страны-участницы договора о коллективной безопасности ввели в Казахстан свои войска. К этому времени арестованы 4 000 человек, десятки убиты.