Коронавирус в Грузии: статистика 9 января

В Грузии за сутки выявлено 3 824 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 959 874-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 2 089;

Имерети – 437;

Аджария – 474;

Самегрело – Земо Сванети – 179;

Гурия – 141;

Шида Картли – 157;

Кахети – 146;

Квемо Картли – 108;

Мцхета-Мтианети – 52;

Самцхе-Джавахети – 48;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 11.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 777 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 912 443 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался еще 31 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 187 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 33 218 (+3 034). В тяжелом состоянии находятся 1 089 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 275 лиц.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 418 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 493 человека;

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

Проходят лечение на дому – 27 307 человек;

На самоизоляции находятся – 28 458 человек.

За последние 24 часа было проведено 34 000 тестов. В том числе 21 147 исследований на антиген и 12 853 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 11,3%. Показатель за последние 14 дней – 7,45%.