МИД: 8 января из Казахстана в Грузию вернутся 3 гражданина

Министерство иностранных дел Грузии сообщает о возвращении из Казахстана на родину трех граждан Грузии. Согласно ведомству, они прибудут сегодняшним рейсом из Нур-Султана в Кутаиси.

«Учитывая происходящие в Казахстане процессы, дополнительно сообщаем, что посольство Грузии в Республике Казахстан находится в активной коммуникации с находящимися на месте гражданами Грузии. По имеющейся на данный момент у посольства информации, запланированным сегодня рейсом компании FlyArystan Кутаиси — Нур-Султан на родину вернутся три гражданина Грузии, в случае же выполнения авиарейса в направлении города Актау, в Грузию на данный момент намерены вернуться 60 граждан Грузии», — говорится в сообщении.

Гражданам Грузии, находящимся в Казахстане в случае необходимости рекомендовано звонить на номер горячей линии +7 (717) 224-32-58, писать на адрес эл.почты astana.emb@mfa.gov.ge или использовать каналы коммуникации посольства в социальных сетях.