Коронавирус в Грузии: статистика 8 января

В Грузии за сутки выявлено 2 622 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 956 032-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 597;

Имерети – 179;

Аджария – 343;

Самегрело – Земо Сванети – 78;

Гурия – 48;

Шида Картли – 111;

Кахети – 101;

Квемо Картли – 84;

Мцхета-Мтианети – 48;

Самцхе-Джавахети – 30;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 126 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 911 666 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 28 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 156 случаев летального исхода от Covid-19. Активных случаев на сегодняшний день – 30 184 (+1 468).

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 368 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 228 человек;

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

На самоизоляции находятся – 28 458 человек.

За последние 24 часа было проведено 27 539 тестов. В том числе 14 539 исследований на антиген и 13 230 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,52%. Показатель за последние 14 дней – 7,01%.