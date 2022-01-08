Коронавирус в Грузии: статистика 8 января

В Грузии за сутки выявлено 2 622 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 956 032-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 597;
- Имерети – 179;
- Аджария – 343;
- Самегрело – Земо Сванети – 78;
- Гурия – 48;
- Шида Картли – 111;
- Кахети – 101;
- Квемо Картли – 84;
- Мцхета-Мтианети – 48;
- Самцхе-Джавахети – 30;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 3.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 126 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 911 666 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 28 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 156 случаев летального исхода от Covid-19. Активных случаев на сегодняшний день – 30 184 (+1 468).
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 368 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 228 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
- На самоизоляции находятся – 28 458 человек.
За последние 24 часа было проведено 27 539 тестов. В том числе 14 539 исследований на антиген и 13 230 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,52%. Показатель за последние 14 дней – 7,01%.