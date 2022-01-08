Freedom House: в Грузии ухудшились показатели демократии

Международная организация Freedom House опубликовала очередное международное исследование, согласно которому Грузия в рейтинге находится в категории государств с переходным правительством или гибридным режимом. При этом с прошлого года показатели несколько ухудшились.

Эксперты Freedom House оценили демократию в стране в 3,18 баллов (1 – больше демократии, 7 – меньше), тогда как в прошлом отчете уровень демократии оценивался в 3,25.

В отчете также говорится об индексе свободы, который в 2021-м был оценен в 60 баллов из 100. Политические права Freedom House оценил в 23 балла из 40, а гражданские свободы в Грузии в 37 баллов из 60. Согласно исследованию, Грузия относится к числу частично свободных стран.

Что касается итогов 2021 года по уровню свободы интернета, то Грузия получила 77 баллов из 100, что на один балл выше, чем в предыдущем году, таким образом страна попала в категорию свободных.