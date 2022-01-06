ОДКБ введёт войска в Казахстан по запросу Нур-Султана

Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом со ссылкой на премьер-министра Армении пишет «Радио Свобода». Отметим, что Никол Пашинян возглавляет Совет коллективной безопасности организации.

Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке в среду вечером. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.