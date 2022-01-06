В Сухуми снова введен график веерных отключений электроэнергии

В связи с высокими нагрузками на подстанцию «Сухум-1» в столице самопровозглашенной республики Абхазия вновь ввели ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».

Как пишет «Эхо Кавказа», свет абонентам будут отключать вечером, на один час, по опубликованному компанией графику.

Об отмене веерных отключений в Абхазии сообщили 21 декабря – после начала второго этапа перетока электроэнергии из Российской Федерации.

Информация об отмене веерных отключений совпала с митингом, на котором оппозиция обвинила власти в остром кризисе энергосистемы.