СГБ сообщает об очередном незаконном задержании гражданина Грузии

По данным Службы госбезопасности (СГБ), представители российских оккупационных войск незаконно задержали гражданина Грузии недалеко от оккупированного Цхинвали.
По сообщению СГБ, горячая линия уже активирована, соответствующая информация уже предоставлена сопредседателям женевских международных дискуссий.
«Центральное правительство Грузии использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы для освобождения незаконно задержанных граждан.
Вся ответственность за деструктивные действия, проводимые в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации полностью возлагается на оккупационные силы Российской Федерации. Вредная практика незаконных задержаний значительно ухудшает обстановку безопасности на местах и угрожает стабильности в регионе», — говорится в заявлении ведомства.
Как передает Radio Tavisufleba, задержанного зовут Лаша Хетерели, он вынужденный переселенец из ущелья Лиахви. Это его шестой арест. Он провел в Цхинвальской тюрьме почти год и был освобожден 17 июня 2021-го. Хетерели периодически навещает родных, проживающих с противоположной стороны демаркационной линии.