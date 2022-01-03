Инфляция в Грузии в 2021 году составила 13,9%

В декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции в Грузии составил 0,3%, а годовой уровень инфляции достиг отметки 13,9%. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики («Сакстат»).

Что касается базовой инфляции, то в декабре 2021 года этот показатель составил 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как две годовые ставки без базовой инфляции были установлены на уровне 6,0%.

По данным «Сакстата», основное влияние на формирование месячного уровня инфляции оказало изменение цен по следующим группам:

продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 0,8%, что отразилось на инфляции месяца в размере 0,27%. Цены выросли на следующие подгруппы: рыба (2,3%), сахар, джемы и другие сладости (2,0%), молоко, сыр и яйца (1,9%), овощи и садоводство (1,8%), масло и жир (0,9%); в то же время снизились цены на фрукты и виноград (-0,7%);

гостиницы, кафе и рестораны: цены выросли на 0,9%, отражая рост ежемесячной инфляции на 0,06%.

«Увеличились цены для подгруппы общественного питания (1,2%); Одежда и обувь: группа отметила падение цен на 1,4%, что отразилось в ежемесячной инфляции как -0,05%. Снизились цены как на обувь (-2,4%), так и на подгруппы одежды (-0,7%)», — сообщает Национальная служба статистики.