Скончавшийся в Греции «вор в законе» Чиро Шония будет похоронен в Гали

Грузинский «вор в законе» Чиро Шония (известный в криминальных кругах как Чиро Гальский), скончавшийся в новогоднюю ночь в Афинах (Греция), будет похоронен в родном Гали в Абхазии. Об этом SOVA стало известно из источников в Гальском районе.

Ранее издание Prime Crime, специализирующееся на новостях из криминального мира, сообщило, что причиной смерти 56-летнего Шония стало онкологическое заболевание.

Стоит отметить, что в новогодние дни (в ночь на 2 января) в Греции умер еще один грузинский «вор в законе» Шота Тевдорадзе, более известный как Шотико. 41-летнний криминальный авторитет был застрелен в Афинах у своего дома на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка. Причем, как сообщается, киллер сделал контрольный выстрел в голову мужчины.

Возможной причиной убийства СМИ называют конфликт с Важей Биганишвили (Важей Тбилисским). Предполагается, что криминальные авторитеты поспорили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.