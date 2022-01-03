Коронавирус в Грузии: статистика 3 января

В Грузии за сутки выявлено 943 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 938 583-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 519;

Квемо Картли – 125;

Аджария – 91;

Имерети – 68;

Самегрело – Земо Сванети – 40;

Кахети – 37;

Гурия – 29;

Шида Картли – 15;

Мцхета-Мтианети – 13;

Самцхе-Джавахети –

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 789 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 902 948 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 37 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 942 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 21 667 (-1 883). В тяжелом состоянии находятся 1 137 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 446 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 833 человека;

В карантинных пространствах находятся – 46 человек;

Проходят лечение на дому – 16 388 человек;

На самоизоляции находятся – 28 087 человек.

За последние 24 часа было проведено 15 032 теста. В том числе 7 413 исследований на антиген и 7 619 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,27%. Показатель за последние 14 дней – 5,50%.