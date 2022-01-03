Коронавирус в Грузии: статистика 3 января

В Грузии за сутки выявлено 943 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 938 583-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 519;
- Квемо Картли – 125;
- Аджария – 91;
- Имерети – 68;
- Самегрело – Земо Сванети – 40;
- Кахети – 37;
- Гурия – 29;
- Шида Картли – 15;
- Мцхета-Мтианети – 13;
- Самцхе-Джавахети –
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 789 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 902 948 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 37 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 942 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 21 667 (-1 883). В тяжелом состоянии находятся 1 137 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 446 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 833 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 46 человек;
- Проходят лечение на дому – 16 388 человек;
- На самоизоляции находятся – 28 087 человек.
За последние 24 часа было проведено 15 032 теста. В том числе 7 413 исследований на антиген и 7 619 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,27%. Показатель за последние 14 дней – 5,50%.