coronavirus covid protection 2021 08 27 19 17 16 utc #новости Covid-19, коронавирус, коронавирус в Грузии

Коронавирус в Грузии: статистика 3 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 943 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 938 583-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 519;
  • Квемо Картли – 125;
  • Аджария – 91;
  • Имерети – 68;
  • Самегрело – Земо Сванети – 40;
  • Кахети – 37;
  • Гурия – 29;
  • Шида Картли – 15;
  • Мцхета-Мтианети – 13;
  • Самцхе-Джавахети –

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 789 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 902 948 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 37 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 942 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 21 667 (-1 883). В тяжелом состоянии находятся 1 137 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 446 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 833 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 46 человек;
  • Проходят лечение на дому – 16 388 человек;
  • На самоизоляции находятся – 28 087 человек.

За последние 24 часа было проведено 15 032 теста. В том числе 7 413 исследований на антиген и 7 619 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,27%. Показатель за последние 14 дней – 5,50%.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости