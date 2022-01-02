Посол США Келли Дэгнан поздравила население Грузии с «Бедоба» – «Днем судьбы»

Посол США в Грузии Келли Дэгнан и ее супруг Даг Моррис поздравили грузинский народ с праздником «Бедоба» («День судьбы»), отмечаемым 2 января. Считается, что как проведешь этот день, таким и будет следующий год.

Глава американской дипмиссии распространила специальное видеообращение, в котором отметила, что в 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Грузией и США.

Посол рассказал о проектах, которые посольство Соединенных Штатов реализует в Грузии на протяжении многих лет в целях укрепления обороны и безопасности страны, а также ее экономического развития. Дэгнан добавила, что количество проектов, финансируемых американской дипмиссией, в будущем увеличится.

«Команда посольства США поможет Грузии в открытии школ для детей с особыми потребностями, предоставит медицинское оборудование для детских больниц и построит дома для людей, живущих в высокогорных районах», — сказал, кроме прочего, Дэгнан.

Посол также коснулась темы бездомных собак – она с супругом записали видеообращение с двумя щенками на коленях. Дэгнан и Моррис сказали, что они заботятся о таких собаках и надеются, что другие семьи будет делать то же самое.

В конце видео дипломат сказала по-грузински: «გილოცავთ ბედობას! მადლობა!» – «Поздравляю с «Бедоба»! Спасибо!».