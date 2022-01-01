Президент, премьер и спикер парламента поздравили население Грузии с Новым годом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили поздравили население страны с наступлением нового 2022 года.

«Желаю, чтобы уже в этом году мы смогли слушать друг друга, поделиться мыслями. Я полна надежды, потому что мы доказали хотя бы одно, что каждый может прийти в президентский дворец и поговорить друг с другом», — заявила в своем видеообращении Зурабишвили.

Президент пообещала, что все ее усилия в следующем году (пока она будет находиться на этой должности), будут направлены на то, чтобы каким-то образом «мы нашли путь или пути друг к другу». «Слушая друг друга и разговаривая, а не враждуя, смогли спасти эту страну. Моя задача – найти путь национального согласия для завтрашнего дня страны», — добавила глава государства.

Премьер Гарибашвили в своем новогоднем поздравлении пожелал, чтобы следующий год принес грузинскому народу и Грузии прогресс, успех, единство, процветание и еще большее развитие.

«Новый год мы встречаем с надеждой на исполнение желаний, прежде всего, я желаю, чтобы этот Новый год принес общий мир и положил конец пандемии на Земле, чтобы люди во всем мире смогли вернуться к нормальной жизни, а мы все смогли смотреть в будущее, думать о будущем, развитии, строительстве, обновлении, об осуществлении новых амбициозных проектов».

Гарибашвили также отметил, что 2021 год был годом, полным вызовов – были и политические волнения, и препятствия, вызванные пандемией в разных направлениях, и много трагедий, приведших к гибели людей. «Но прошлый год был отмечен и разными успехами – наша страна не прекращала прогресса ни на минуту, у нас были серьезные достижения как на местном, так и на международном уровне», — заверил премьер-министр, добавив, что следующий 2022-й будет годом экономического развития.

«Новый год всегда приносит новые надежды, и с этой надеждой я хочу поздравить наших абхазских и осетинских братьев с наступлением 2022 года. Я от всего сердца желаю, чтобы этот год стал поворотным в плане сближения наших отношений, и чтобы скоро мы жили вместе в развитой и объединенной Грузии», — заключил Гарибашвили.

В свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили пообещал, что в 2022 году законодательный орган активно продолжит укреплять государственные институты, помогать Грузии занять достойное место в европейской семье и обеспечивать лучшее будущее для граждан.

«Сегодня мы все вместе прощаемся с годом, полным сложных вызовов, и смотрим в будущее. Вы, наши врачи, наши полицейские, наши солдаты, наши учителя были главными в преодолении трудностей, вызванных пандемией. Спасибо вам и всем людям, которые стояли рядом с государством в это сложнейшее время».

По словам спикера, на фоне сегодняшних вызовов Грузия как никогда нуждается в единодушии и взаимной поддержке: «Это то, чему обязывает нас гордая история, уникальная культура и ответственность за будущее наших детей».