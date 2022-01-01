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Scientist introduces sample of Covid-19 in a biohazard bag, conceptual image

Коронавирус в Грузии: статистика 1 января

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлен 2 103 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 936 844-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 013;
  • Имерети – 268;
  • Аджария – 218;
  • Кахети – 97;
  • Самегрело – Земо Сванети – 141;
  • Шида Картли – 118;
  • Квемо Картли – 102;
  • Гурия – 78;
  • Самцхе-Джавахети – 28;
  • Мцхета-Мтианети – 34;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 6.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 533 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 896 868 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 60 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 860 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 090. В тяжелом состоянии находятся 1 164 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 495 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 832 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 57 человек;
  • Проходят лечение на дому – 20 763 человека;
  • На самоизоляции находятся – 27 943 человека.

За последние 24 часа было проведено 34 234 теста. В том числе 17 590 исследований на антиген и 16 644 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,14%. Показатель за последние 14 дней – 5,55%.

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