Коронавирус в Грузии: статистика 1 января

В Грузии за сутки выявлен 2 103 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 936 844-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 013;

Имерети – 268;

Аджария – 218;

Кахети – 97;

Самегрело – Земо Сванети – 141;

Шида Картли – 118;

Квемо Картли – 102;

Гурия – 78;

Самцхе-Джавахети – 28;

Мцхета-Мтианети – 34;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 6.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 533 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 896 868 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 60 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 860 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 26 090. В тяжелом состоянии находятся 1 164 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 495 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 832 человека;

В карантинных пространствах находятся – 57 человек;

Проходят лечение на дому – 20 763 человека;

На самоизоляции находятся – 27 943 человека.

За последние 24 часа было проведено 34 234 теста. В том числе 17 590 исследований на антиген и 16 644 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,14%. Показатель за последние 14 дней – 5,55%.