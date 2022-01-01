Коронавирус в Грузии: статистика 1 января

В Грузии за сутки выявлен 2 103 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 936 844-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 013;
- Имерети – 268;
- Аджария – 218;
- Кахети – 97;
- Самегрело – Земо Сванети – 141;
- Шида Картли – 118;
- Квемо Картли – 102;
- Гурия – 78;
- Самцхе-Джавахети – 28;
- Мцхета-Мтианети – 34;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 6.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 533 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 896 868 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 60 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 860 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 26 090. В тяжелом состоянии находятся 1 164 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 269 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 495 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 832 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 57 человек;
- Проходят лечение на дому – 20 763 человека;
- На самоизоляции находятся – 27 943 человека.
За последние 24 часа было проведено 34 234 теста. В том числе 17 590 исследований на антиген и 16 644 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,14%. Показатель за последние 14 дней – 5,55%.