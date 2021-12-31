Ночным клубам Грузии разрешили работать 31 декабря и 1 января

31 декабря и 1 января в ночных клубах Грузии разрешено проводить новогодние мероприятия. При этом заведения обяжут соблюдать Covid-регуляции. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Как заявили в правительстве, договоренность была достигнута по итогам консультаций с представителями сектора. В частности, было решено, что в клубы смогут попасть только полностью вакцинированные лица, лица, перенесшие Covid-19, а также те, кто предоставит отрицательный ответ PCR-теста (48 часов).

Обеспечение соблюдения регуляций будет строго контролироваться соответствующими ведомствами, заявили в пресс-службе правительства Грузии.

Отметим, что после вступления в силу системы «зеленых паспортов», кафе, барам и ресторанам разрешили работать при соблюдении строгих регуляций, но ночным клубам так и не позволили открыть свои двери.