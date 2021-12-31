Коронавирус в Грузии: статистика 31 декабря

В Грузии за сутки выявлен 2 100 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 934 741.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 976;

Имерети – 281;

Аджария – 188;

Кахети –138;

Самегрело – Земо Сванети – 132;

Шида Картли – 115;

Квемо Картли – 108;

Гурия – 84;

Самцхе-Джавахети – 41;

Мцхета-Мтианети – 28;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 9.

За последние 24 часа от коронавируса вылечился 2 251 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 895 315 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 800 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 25 600 (-193). В тяжелом состоянии находится 1 191 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 282 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 551 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 858 человек;

В карантинных пространствах находятся – 57 человек;

Проходят лечение на дому – 20 191 человек;

На самоизоляции находятся – 29 062 человека.

За последние 24 часа было проведено 38 802 теста. В том числе 23 472 исследования на антиген и 15 330 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,41%. Показатель за последние 14 дней – 5,50%.