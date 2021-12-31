Коронавирус в Грузии: статистика 31 декабря

В Грузии за сутки выявлен 2 100 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 934 741.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 976;
- Имерети – 281;
- Аджария – 188;
- Кахети –138;
- Самегрело – Земо Сванети – 132;
- Шида Картли – 115;
- Квемо Картли – 108;
- Гурия – 84;
- Самцхе-Джавахети – 41;
- Мцхета-Мтианети – 28;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 9.
За последние 24 часа от коронавируса вылечился 2 251 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 895 315 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 13 800 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 25 600 (-193). В тяжелом состоянии находится 1 191 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 282 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 551 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 858 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 57 человек;
- Проходят лечение на дому – 20 191 человек;
- На самоизоляции находятся – 29 062 человека.
За последние 24 часа было проведено 38 802 теста. В том числе 23 472 исследования на антиген и 15 330 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 5,41%. Показатель за последние 14 дней – 5,50%.