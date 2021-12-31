Путин поздравил с Новым годом лидеров 40 стран, но не Грузии и Украины

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 40 государств, в том числе США. Но в послании не оказалось имен президентов Грузии Саломе Зурабишвили и Украины Владимира Зеленского, а также лидеров стран Балтии: Латвии, Литвы и Эстонии.

В списке глав государств и правительств, которых Путин поздравил, — президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и королева Елизавета II, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Японии Фумио Кисиду и другие.

В поздравительном послании президенту США Джо Байдену Путин отметил, что «Россия и Соединенные Штаты, как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество». Глава Кремля выразил уверенность, что две страны могут наладить эффективный диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга.

Поздравил Путин и лидеров соседних с Грузией стран. В своем обращении к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глава Кремля заявил о прочности стратегического партнерства между Москвой и Баку и выразил надежду на продолжение конструктивного диалога. А поздравляя с Новым годом и Рождеством президента и премьер-министра Армении Армена Саркисяна и Никола Пашиняна, отметил, что уходящий год «в полной мере подтвердил союзнический характер российско-армянских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости».

Поздравил с праздниками Владимир Путин с праздниками и лидеров самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В своем послании де-факто президенту Аслану Бжании глава Кремля отметил, что в уходящем году отношения между Москвой и Сухуми «развивались весьма динамично». «Глава Российского государства выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье».

Обращаясь к цхинвальскому лидеру Анатолию Бибилову, Путин также подчеркнул, что «российско-югоосетинские отношения развиваются в духе союзничества и дружбы». «Выражена уверенность, что и в наступающем году Россия и Южная Осетия продолжат планомерную совместную работу в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье», — говорится в сообщении.

В своем новогоднем и рождественском поздравлении Путин упомянул не только глав государств и правительств, но и руководителей международных организаций и институтов: генсека ООН, главу МВФ, президента Всемирного банка, главу МОК и даже президента Международной федерации хоккея с шайбой.

Кроме того, глава Кремля поздравил ряд бывших лидеров: Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель, Биньямина Нетаньяху, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.