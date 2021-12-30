Иностранцы и граждане Грузии, вакцинированные за рубежом, смогут использовать приложение Georgia eHealth

Граждане Грузии, вакцинированные за рубежом, а также иностранные граждане смогут использовать приложение Georgia eHealth. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает Общественный вещатель.

«1 декабря 2021 года вступила в силу т. н. система «зеленых паспортов», цель которой – сделать общественные места более безопасными и минимизировать риск передачи инфекции. Чтобы доступ к «зеленому паспорту» был более удобным, созданы электронные приложения Covidpass.moh.gov.ge и Georgia e-health».

В Минздраве, при этом отмечают, что есть случаи, когда люди полностью вакцинированы за пределами Грузии или приняли первую дозу на территории Грузии, а вторую и/или бустерную дозу за пределами Грузии или наоборот, и их регистрация в модуле иммунизации невозможна.

«Учитывая важность процесса вакцинации, в таких случаях граждане Грузии, вакцинированные вакцинами, разрешенными Всемирной организацией здравоохранения, а также иностранные граждане (которые соответствуют лицам, указанным в Приказе N01-353/Oб определении дополнительных лиц, получающих вакцину от COVID-19), получили право на регистрацию для получения информации об иммунизации в модуле иммунизации, что позволит им использовать приложение Georgia eHealth».

Для регистрации необходимо предоставить подтверждение вакцинации в следующие медицинские учреждения: Центральная университетская клиника им. академика Н. Кипшидзе (Тбилиси, проспект Важа-Пшавела №29); «Экспресс Медикал Сервис» (Тбилиси, Sea Plaza Hualing); «Вивамеди» (Тбилиси, Аллея Давида Агмашенебели N234); Центральная университетская клиника им. академика Н. Кипшидзе» (регион Самегрело-Земо Сванети, село Рухи); Батумская республиканская клиническая больница (г. Батуми, ул. Тбел Абусеридзе 2).