CNN: Грузия – лучшее место для зимнего отдыха

На медиа-платформе CNN появилась очередная статья о Грузии – как интересном туристическом направлении. Материал опубликован в рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма, передает Общественный вещатель.

В статье под заголовком «Удивительная зима Грузии и продленные праздники» рассказывается о Гудаури, горных курортах Сванети, тбилисских новогодних украшениях и религиозных праздниках.

«Зима приносит много праздников во многие страны мира, но в Грузии праздники более продолжительные и длятся почти весь январь. Грузия – лучшее место для зимнего отдыха, горные курорты Грузии предлагают туристам разнообразные зимние виды спорта.

Новый год настолько важен для грузин, что они отмечают его дважды. Праздник начинается 31 декабря, когда обмениваются подарками и семья отмечает Новый год. Стол украшен традиционными блюдами, Дед Мороз раздает детям сладости и подарки. Как правило, на Площади Республики в Тбилиси проводится новогодний концерт, где отмечают Новый год, который завершается фейерверком».

Зимняя маркетинговая кампания Национальной администрации туризма включает крупнейшие мировые СМИ и туристические платформы, такие как Conde Nast Traveler Global, Conde Nast Traveler Middle East, Time Out Magazine Middle East, Wego, CNN, National Geographic, Expedia, Vogue.

В рамках кампании по CNN транслируется видеоролик о зимних курортах Грузии. Кампания проводится в Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиле, Польше, Эстонии, Литве, Латвии, Германии, Франции, Испании и США. Кампания стартовала в ноябре и продлится до конца января.