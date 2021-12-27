Ника Мелия обсудил процесс «национального примирения» с Саломе Зурабишвили

Председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия встретился с президентом Саломе Зурабишвили в рамках инициированного ею процесса национального примирения.

После встречи с главой государства Мелия сообщил, что были обсуждены многие вопросы, процесс важен, впрочем, у него нет «наивных ожиданий».

«Однако я убежден, что национальному примирению, как процессу, нужно дать шанс. Лично я пока буду вдеть даже малейший шанс, буду способствовать этому процессу в рамках моих и наших возможностей», — отметил Мелия.

По словам лидера ЕНД, Зурабишвили правильно описывает ситуацию в стране, о чем она заявляла и публично.

«Во время встречи мы поговорили практически о всех вопросах. Она правильно себе представляет и выход, но многое зависит от самого режима. Ну какой это режим, если он сам сокращает себе срок пребывания у власти», — добавил политик.