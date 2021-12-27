Маргвелашвили: Саакашвили — пленник Путина

В военном госпитале Гори прошла встреча третьего и четвертого президентов Грузии – Михаила Саакашвили и Георгия Маргвелашвили. После ее завершения Маргвелашвили дал комментарий журналистам.

«Мы с Михаилом Саакашвили детально поговорили о сложной геополитической обстановке, которая сложилась вокруг Грузии и главным актором которой является Россия. Агрессивная политика РФ в регионе, которая непосредственно связана с близкой Михаилу Саакашвили и всем нам Украиной, зеркально отразится на обстановке с точки зрения безопасности в Грузии.

Наш долг, как бывших президентов этой страны, разделить эту глубокую обеспокоенность и вместе с г-жой Зурабишвили действовать. Существующее, между нами, противостояние может стать серьезным вызовом для страны, где у всех у нас должна быть почва для объединения против одного вызова.

С этой точки зрения я хочу подчеркнуть, что человек, который сейчас находится в заключении, для меня – пленник Путина. Сколько бы ни было у нас претензий друг к другу, это человек, заключение которого в Грузии входит в прямые интересы Путина», — сказал Маргвелашвили.

Напомним, встреча состоялась в рамках инициативы Саломе Зурабишвили по поводу процесса национального примирения.