Бывший мэр Поти Ираклий Какулия приговорен к 8 годам лишения свободы.

Судебный процесс проводился онлайн. Решение было оглашено ночью 25 декабря. Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Апелляционном суде Кутаиси.

Бывший мэр Поти, а потом председатель городского собрания Ираклий Какулия, был задержан вместе с еще тремя гражданами 8 ноября 2019 года.

Следственная служба Минфина обвиняла их в пособничестве в незаконном присвоении денежных средств в крупном размере, в растрате бюджетных средств, присвоении государственного имущества, получении взяток в крупных размерах, злоупотреблении служебными полномочиями и пр.