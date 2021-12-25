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МВД Грузии уничтожило изъятые за год наркотики

SOVAОт

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об уничтожении наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе следственных и процессуальных мероприятий, проводившихся в разное время в 2021 году по всей стране. По данным МВД, общая стоимость уничтоженных наркотических средства на т. н. черном рынке оценивается в более чем 37 млн лари (около 12 млн долларов).

В частности, было уничтожено:

  • 23 кг и 759 граммов героина
  • 12 127 таблеток «Субутекса»
  • 9 кг кокаина
  • 220 граммов МДМА
  • 347 граммов метадона
  • 1 тонна и 655 кг конопли
  • 1 тонна и 15 кг марихуаны
  • 1000 таблеток, содержащих МДМА
  • 367 капсул / таблеток «Трамадола»
  • 125 таблеток, содержащих метадон
  • 896 граммов конопляной смолы
  • 229 граммов Альфа-пирролидинопентиофенона
  • 679 капсул «Прегабалина»
  • 260 граммов нового психоактивного вещества
  • 580 капсул «Псевдоэфедрин»

Как сообщает МВД, правоохранители уничтожили изъятые наркотики с соблюдением современных экологических норм в высокотемпературной печи. В процессе участвовали сотрудники не только министерства внутренних дел, но и Генпрокуратуры и Минздрава Грузии.

SOVA

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