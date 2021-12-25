МВД Грузии уничтожило изъятые за год наркотики

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об уничтожении наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе следственных и процессуальных мероприятий, проводившихся в разное время в 2021 году по всей стране. По данным МВД, общая стоимость уничтоженных наркотических средства на т. н. черном рынке оценивается в более чем 37 млн лари (около 12 млн долларов).
В частности, было уничтожено:
- 23 кг и 759 граммов героина
- 12 127 таблеток «Субутекса»
- 9 кг кокаина
- 220 граммов МДМА
- 347 граммов метадона
- 1 тонна и 655 кг конопли
- 1 тонна и 15 кг марихуаны
- 1000 таблеток, содержащих МДМА
- 367 капсул / таблеток «Трамадола»
- 125 таблеток, содержащих метадон
- 896 граммов конопляной смолы
- 229 граммов Альфа-пирролидинопентиофенона
- 679 капсул «Прегабалина»
- 260 граммов нового психоактивного вещества
- 580 капсул «Псевдоэфедрин»
Как сообщает МВД, правоохранители уничтожили изъятые наркотики с соблюдением современных экологических норм в высокотемпературной печи. В процессе участвовали сотрудники не только министерства внутренних дел, но и Генпрокуратуры и Минздрава Грузии.