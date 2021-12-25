МВД Грузии уничтожило изъятые за год наркотики

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об уничтожении наркотиков, изъятых в качестве вещественных доказательств в ходе следственных и процессуальных мероприятий, проводившихся в разное время в 2021 году по всей стране. По данным МВД, общая стоимость уничтоженных наркотических средства на т. н. черном рынке оценивается в более чем 37 млн лари (около 12 млн долларов).

В частности, было уничтожено:

23 кг и 759 граммов героина

12 127 таблеток «Субутекса»

9 кг кокаина

220 граммов МДМА

347 граммов метадона

1 тонна и 655 кг конопли

1 тонна и 15 кг марихуаны

1000 таблеток, содержащих МДМА

367 капсул / таблеток «Трамадола»

125 таблеток, содержащих метадон

896 граммов конопляной смолы

229 граммов Альфа-пирролидинопентиофенона

679 капсул «Прегабалина»

260 граммов нового психоактивного вещества

580 капсул «Псевдоэфедрин»

Как сообщает МВД, правоохранители уничтожили изъятые наркотики с соблюдением современных экологических норм в высокотемпературной печи. В процессе участвовали сотрудники не только министерства внутренних дел, но и Генпрокуратуры и Минздрава Грузии.