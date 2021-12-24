Лаша Талахадзе и Лаша Бекаури признаны лучшими спортсменами 2021 года

Национальный олимпийский комитет Грузии (НОК) назвал лучших спортсменов 2021 года. В Тбилиси прошла торжественная церемония награждения номинантов. Главный титул в этом году разделили между собой обладатели золотых медалей Олимпиады-2020/2021 Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика) и Лаша Бекаури (дзюдо).
Лауреатами в других номинациях стали:
- «Открытие 2021 года – олимпийская надежда среди женщин» – Мариам Кердикашвили, каноэ;
- «Лучший спортсмен в зимних видах спорта» – фигурист Морис Квителашвили;
- «Открытие 2021 года – олимпийская надежда среди мужчин» – борец Лери Абуладзе;
- «Лучшая спортсменка 2021 года» – дзюдоистка Этер Липартелиани;
- «Лучший молодой спортсмен в командном спорте» – ватерполист Георгий Маграквелидзе;
- «Лучший тренер женского спорта» – тренер по художественной гимнастике Лали Долидзе;
- «Лучший тренер 2021 года» – главный тренер сборной Грузии по дзюдо Лаша Гуджеджиани.
Кроме того, в рамках церемонии были вручены следующие награды:
- «За профессиональное освещение летних Олимпийских игр в Токио» – журналист Лаша Годуадзе;
- «Лучшая спортивная федерация 2021 года» – Национальная федерация тяжелой атлетики;
- «Лучшая региональная организация НОК Грузии в 2021 году» – Имеретинская региональная организация НОК;
- «За высокий уровень медицинского обслуживания олимпийской сборной Грузии» – Ассоциация спортивной медицины, Зураб Кахабришвили;
- «За партнерство с НОК» – компания Teliani Valley;
- «За информационную поддержку олимпийского движения» – Первый канал Грузии;
- «За значительный вклад в олимпийское движение» – Паата Куртанидзе, основатель компании Aversi;
- «За поддержку спорта в Грузии» – Bank of Georgia и генеральный директор банка Арчил Гачечиладзе;
- «За уникальные достижения в олимпийском движении» – Нино Салуквадзе (олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета).