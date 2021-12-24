Лаша Талахадзе и Лаша Бекаури признаны лучшими спортсменами 2021 года

Национальный олимпийский комитет Грузии (НОК) назвал лучших спортсменов 2021 года. В Тбилиси прошла торжественная церемония награждения номинантов. Главный титул в этом году разделили между собой обладатели золотых медалей Олимпиады-2020/2021 Лаша Талахадзе (тяжелая атлетика) и Лаша Бекаури (дзюдо).

Лауреатами в других номинациях стали:

«Открытие 2021 года – олимпийская надежда среди женщин» – Мариам Кердикашвили, каноэ;

«Лучший спортсмен в зимних видах спорта» – фигурист Морис Квителашвили;

«Открытие 2021 года – олимпийская надежда среди мужчин» – борец Лери Абуладзе;

«Лучшая спортсменка 2021 года» – дзюдоистка Этер Липартелиани;

«Лучший молодой спортсмен в командном спорте» – ватерполист Георгий Маграквелидзе;

«Лучший тренер женского спорта» – тренер по художественной гимнастике Лали Долидзе;

«Лучший тренер 2021 года» – главный тренер сборной Грузии по дзюдо Лаша Гуджеджиани.

Кроме того, в рамках церемонии были вручены следующие награды: