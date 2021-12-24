Коронавирус в Грузии: статистика 24 декабря

В Грузии за сутки выявлено 1 976 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 920 617-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 969;
- Имерети – 246;
- Аджария – 145;
- Кахети –119;
- Самегрело – Земо Сванети – 117;
- Шида Картли – 117;
- Квемо Картли – 88;
- Мцхета-Мтианети – 57;
- Гурия – 55;
- Самцхе-Джавахети – 40;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 23.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 076 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 876 254 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 78 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 13 367 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 30 970 (-1 178). В тяжелом состоянии находятся 1 227 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 308 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 195 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 980 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 34 человека;
- Проходят лечение на дому – 24 795 человек;
- На самоизоляции находятся – 31 647 человек.
За последние 24 часа было проведено 43 029 тестов. В том числе 24 654 исследований на антиген и 18 375 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 4,59%. Показатель за последние 14 дней – 6,26%.